МСП Банк: все для удобства предпринимателей

Летом 2021 года МСП Банк возглавил Петр Засельский. О том, какие изменения произошли, как банку удается отвечать требованиям предпринимателей и какие новые продукты он предлагает в интервью ИА PrimaMedia рассказал председатель правления АО "МСП Банк" Петр Засельский.
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