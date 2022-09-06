МСП Банк: все для удобства предпринимателей

Летом 2021 года МСП Банк возглавил Петр Засельский. О том, какие изменения произошли, как банку удается отвечать требованиям предпринимателей и какие новые продукты он предлагает в интервью ИА PrimaMedia рассказал председатель правления АО "МСП Банк" Петр Засельский.