Как живёт звезда Дома-2 Ольга Бузова

Имя Ольги Бузовой известно практически всем. Эта женщина обладает колоссальной работоспособностью и проявила себя во всех возможных творческих ипостасях: она и телеведущая, и дизайнер, и певица, и даже писательница! Несмотря на настоящий шквал хейта, Ольга один за другим продолжает реализовывать проекты, которые становятся успешными.
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