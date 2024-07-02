В Госдуме предлагают добавить многодетным семьям еще один выходной

Сделать выходным для многодетных семей День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, предложила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и направила запрос главе минтруда Антону Котякову, – сообщают СМИ.
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