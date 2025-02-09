Политик Сергей Миронов считает, что необходимо заморозить тарифы ЖКХ и цены на социально значимые товары

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52 процента Для снижения инфляции надо заморозить тарифы ЖКХ и цены на социально значимые товары, уверен руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
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