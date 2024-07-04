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Большая беда России затянется на 20 лет: Голикова пугает русских прогнозом

Большая беда России затянется на 20 лет: Голикова пугает русских прогнозом

Вице-премьер России Татьяна Голикова пугает русских неутешительным демографическим прогнозом. По её словам, снижение числа женщин репродуктивного возраста в нашей стране будет носить долгосрочный характер - вплоть до 2046 года.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Вот именно она к этому руку и приложила! Своими аферами с отечественной медициной и социалкой! И почему до сих пор на свободе? Белоусов все подробно изложил про ее деятельность!
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20 час.

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