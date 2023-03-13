Провинция.ру

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    уже отмазали! ну как же сынок депутата...Сына депутата Гос...
  • ольга решетникова
    Несомненно, никто и не сомневается, этого радостного не было в том кафе. Потому что в том кафе не было камер и нет до...СК опроверг прича...
  • Boris Max
    Скажите, а что это за хрень? А где наши службы специальные и что все снайперы на Донбассе? ЗАЧЕМ МУСОЛИТЬ, ПРИСТРЕЛИТ...Мужчина в Нижнева...

По дороге в Боровичи легковушка столкнулась с грейдером – водитель погиб

По дороге в Боровичи легковушка столкнулась с грейдером – водитель погиб

Сегодня ранним утром на трассе в Мошенском районе погиб водитель легкового автомобиля. По информации пресс-службы Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области, авария произошла в 06:30 на 149 километре федеральной автодороги "Устюжна .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх