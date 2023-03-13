По дороге в Боровичи легковушка столкнулась с грейдером – водитель погиб

Сегодня ранним утром на трассе в Мошенском районе погиб водитель легкового автомобиля. По информации пресс-службы Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области, авария произошла в 06:30 на 149 километре федеральной автодороги "Устюжна .
Сегодня ранним утром на трассе в Мошенском районе погиб водитель легкового автомобиля. По информации пресс-службы Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области, авария произошла в 06:30 на 149 километре федеральной автодороги "Устюжна .
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