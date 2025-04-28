Eduard Мы значит"агрессоры",а Майдан "мирный хоровод"? Что за чушь? То что журналистов взрывали,зеленкой заливали,это как? Что-то ои однобоко на мир смотртИ земляэто России,она на неё имет полное право!

Eduard Датот же Гончаренко нардеп,в ПАСЕ орет,что нас не знает,а в Ютубе говорит:"Уважаемые друзь,давайте вас расцелую!"