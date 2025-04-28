ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Украинский ведущий демонстрирует настоящие чудеса политической эквилибристики.
"Дима опять "переобулся": Украинский шоумен сдал назад – мовный демарш окончен. Русские простят?
Комментарии
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Eduard
Мы значит"агрессоры",а Майдан "мирный хоровод"? Что за чушь? То что журналистов взрывали,зеленкой заливали,это как? Что-то ои однобоко на мир смотртИ земляэто России,она на неё имет полное право!
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23 час.
Eduard
Датот же Гончаренко нардеп,в ПАСЕ орет,что нас не знает,а в Ютубе говорит:"Уважаемые друзь,давайте вас расцелую!"
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23 час.
B
Buster
Дима , на хуй на хуй ,у нас своих блогеров путешественников хватает ,просвещай тех кто вырыл Черное море и научил Египтян строить пирамиды !!!
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22 час.
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