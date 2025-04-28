"Дима опять "переобулся": Украинский шоумен сдал назад – мовный демарш окончен. Русские простят?

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Комментарии
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Eduard
Мы значит&quot;агрессоры&quot;,а Майдан &quot;мирный хоровод&quot;? Что за чушь? То что журналистов взрывали,зеленкой заливали,это как? Что-то ои однобоко на мир смотртИ земляэто России,она на неё имет полное право!
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23 час.
Eduard
Датот же Гончаренко нардеп,в ПАСЕ орет,что нас не знает,а в Ютубе говорит:&quot;Уважаемые друзь,давайте вас расцелую!&quot;
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23 час.
B
Buster
Дима , на хуй на хуй ,у нас своих блогеров путешественников хватает ,просвещай тех кто вырыл Черное море и научил Египтян строить пирамиды !!!
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22 час.
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