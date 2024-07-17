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Царьград

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"Есть все предпосылки": Генерал Алаудинов обозначил вероятные сроки завершения СВО

"Есть все предпосылки": Генерал Алаудинов обозначил вероятные сроки завершения СВО

Генерал-майор Апти Алаудинов обозначил наиболее вероятные сроки завершения СВО. По его словам, для скорого финала есть все предпосылки.

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