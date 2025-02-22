Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность поведением главы киевского режима Владимиром Зеленским после его визитов в Белый дом, подчеркнув необходимость внимательной проверки помещений после его пребывания.
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