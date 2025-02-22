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Медведев призвал Вашингтон проверять туалеты после визитов Зеленского

Медведев призвал Вашингтон проверять туалеты после визитов Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность поведением главы киевского режима Владимиром Зеленским после его визитов в Белый дом, подчеркнув необходимость внимательной проверки помещений после его пребывания.

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