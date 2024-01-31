Писательница Улицкая призналась пранкерам в финансировании ВСУ

Людмила Улицкая отметилась неожиданным признанием в разговоре с Вованом и Лексусом. Российская писательница Людмила Улицкая в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что направляет доходы с продажи своих книг на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии