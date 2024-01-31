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Писательница Улицкая призналась пранкерам в финансировании ВСУ

Писательница Улицкая призналась пранкерам в финансировании ВСУ

Людмила Улицкая отметилась неожиданным признанием в разговоре с Вованом и Лексусом. Российская писательница Людмила Улицкая в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что направляет доходы с продажи своих книг на Украину.

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