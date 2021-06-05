Международное бесправие

Недавние события в Белоруссии, связанные с экстренной посадкой ирландского лайнера в Минском аэропорту, помимо привычной истерики Запада и неуклюжих попыток кое-кого из наших доморощенных ультрапатриотов поставить Лукашенко на вид за задержание гражданки России, обнажили, как мне кажется, гораздо более серьёзную тему, чем обсуждение судьбы белорусского блогера-оппозиционера, на поверку оказавшегося нацистским карателем из печально известного в Донбассе полка «Азов».