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Международное бесправие

Международное бесправие

Недавние события в Белоруссии, связанные с экстренной посадкой ирландского лайнера в Минском аэропорту, помимо привычной истерики Запада и неуклюжих попыток кое-кого из наших доморощенных ультрапатриотов поставить Лукашенко на вид за задержание гражданки России, обнажили, как мне кажется, гораздо более серьёзную тему, чем обсуждение судьбы белорусского блогера-оппозиционера, на поверку оказавшегося нацистским карателем из печально известного в Донбассе полка «Азов».

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абрам вербин
Давно пора с быдлом обращаться, как с быдлом!
Николай Титов
Что бы автор не писал, все равно Лукашенко не должен забывать что бывает с диктаторами, хотя бы на примере самого известного - Гай Юлия Цезаря, которого убывали 60 самых близких ему людей и нанесли 26 колотых ран. А все за то, что узурпировал у Республики власть. Да и другим диктаторам полезно иногда читать книжки, особенно исторические и особенно с картинками.
Белых Владимир
Вы баран!

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