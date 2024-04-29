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Минус ещё две компании – ЕС требует отменить указ Путина. Как Москва мстит за конфискацию активов РФ?

Минус ещё две компании – ЕС требует отменить указ Путина. Как Москва мстит за конфискацию активов РФ?

Сегодня 19K прочитали В Европе, наверное, до последнего надеялись, что Россия не пойдет на крайние меры.

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