Большой радиус и мобильность: генерал-майор Попов о роли А-50 в системе ПВО России

Преимущество самолета ДРЛО А-50 заключается в большом радиусе действия и мобильности: он может появиться в нужном районе, обнаруживать цели, наводить истребители и помогать с перехватом.
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