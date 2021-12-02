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Как сохранить тепло в квартире и сэкономить на коммунальных платежах до 30%

Как сохранить тепло в квартире и сэкономить на коммунальных платежах до 30%

Большую роль в разумном потреблении тепла домом играет забота управляющей компании об этом. В домах, где работники УК контролируют регулировку расхода тепловой энергии в целях её сбережения, счёта жителей за отопление заметно меньше,чем в остальных.

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