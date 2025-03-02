Учитель нижегородского лицея перевела мошенникам 1 млн рублей

Педагог нижегородского лицея перевела телефонным мошеникам 1 млн рублей. Те заявили якобы об отмене сомнительной операции по счету, которая возникла из-за утечки данных в учебном заведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
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