Учитель нижегородского лицея перевела мошенникам 1 млн рублей

Педагог нижегородского лицея перевела телефонным мошеникам 1 млн рублей. Те заявили якобы об отмене сомнительной операции по счету, которая возникла из-за утечки данных в учебном заведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.