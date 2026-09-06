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Соцфонд хочет выдавать пенсии по старости без заявлений

Соцфонд хочет выдавать пенсии по старости без заявлений

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Пенсию по старости могут начать назначать в проактивном формате. Это не требует подачи заявления, сообщил 6 сентября председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.

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