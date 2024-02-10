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Как с гуся вода: нисколько не обеспокоенный болезнью отца принц Гарри появился на мероприятии

Как с гуся вода: нисколько не обеспокоенный болезнью отца принц Гарри появился на мероприятии

Страшный диагноз отца не лишил принца хорошего настроения. Принц Гарри кажется ничуть не обеспокоенным болезнью отца LEGION-MEDIAПринц Гарри, по мнению фанатов королевского семейства, в очередной раз доказал, что его волнуют только его собственные проблемы.

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