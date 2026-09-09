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Проба 2

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16 историй с родительских собраний, которые потом еще долго пересказывала вся семья

16 историй с родительских собраний, которые потом еще долго пересказывала вся семья

Родительское собрание — это сдвинутые парты, запах кофе из бумажных стаканчиков, шелест тетрадей и взрослые, которые пытаются удобно устроиться на маленьких школьных стульях.

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