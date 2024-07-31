В одном из озер рыбы загадочным образом вырастают размером с человеческий рост

Непонятно, почему рыба в этом водоеме вырастает настолько большой. Местные эксперты считают, что ключевую роль сыграло несколько факторов, в частности многообразие питательных веществ и температура воды, передает focus.
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