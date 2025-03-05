Инвестиции Microsoft в OpenAI не нарушают конкуренцию, решил антимонопольный орган ВеликобританииБританское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) одобрило инвестиционное соглашение между Microsoft и OpenAI на сумму $13 млрд.
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