Собянин: МЦК задало новый стандарт городских перевозок

Московское центральное кольцо отмечает первый большой юбилей – МЦК исполнилось 10 лет. За это время бывшая железнодорожная линия превратилась в один из ключевых элементов транспортной системы столицы, которым ежедневно пользуются около 600 тысяч пассажиров.