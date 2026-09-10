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Собянин: МЦК задало новый стандарт городских перевозок

Собянин: МЦК задало новый стандарт городских перевозок

Московское центральное кольцо отмечает первый большой юбилей – МЦК исполнилось 10 лет. За это время бывшая железнодорожная линия превратилась в один из ключевых элементов транспортной системы столицы, которым ежедневно пользуются около 600 тысяч пассажиров.

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