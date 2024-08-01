Театр абсурда
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Театр абсурда

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Диаспоры против русского командира: Суконкин объяснил, кто кого

Диаспоры против русского командира: Суконкин объяснил, кто кого

Фото: freepik Военный эксперт и публицист Алексей Суконкин рассказал о том, как русский командир может справиться с диаспорами на службе.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сама  стрелять  будешь в  людей, отродье нацистское?
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18 час.
Ю
Юрий
Никаких диаспор в армии не будет , там действуют другие законы и уставы.Просто командирам не надо давать слабину и сюсюкать с ними. А военкоматам надо &quot; рассыпать&quot; новых русских&quot;  по частям. И если кто-то из них &quot; поднимет хвост&quot;, то старослужащие быстро  поставят в &quot; стойло&quot;.
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18 час.
CM
C Major
если позволят всяким там гражданским организациям совать нос в армейскую жизнь,то толку не будет
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18 час.

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