Диаспоры против русского командира: Суконкин объяснил, кто кого

Ю

Юрий

Никаких диаспор в армии не будет , там действуют другие законы и уставы.Просто командирам не надо давать слабину и сюсюкать с ними. А военкоматам надо " рассыпать" новых русских" по частям. И если кто-то из них " поднимет хвост", то старослужащие быстро поставят в " стойло".