Фото: freepik Военный эксперт и публицист Алексей Суконкин рассказал о том, как русский командир может справиться с диаспорами на службе.
Диаспоры против русского командира: Суконкин объяснил, кто кого
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сама стрелять будешь в людей, отродье нацистское?
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18 час.
Ю
Юрий
Никаких диаспор в армии не будет , там действуют другие законы и уставы.Просто командирам не надо давать слабину и сюсюкать с ними. А военкоматам надо " рассыпать" новых русских" по частям. И если кто-то из них " поднимет хвост", то старослужащие быстро поставят в " стойло".
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18 час.
CM
C Major
если позволят всяким там гражданским организациям совать нос в армейскую жизнь,то толку не будет
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18 час.
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