На Западе узнали о потере Украиной сотен миллионов долларов на покупке вооружений

Власти Украины потеряли сотни миллионов долларов, закупая вооружение у ненадежных продавцов. Такой вывод сделала британская газета Financial Times (FT) по результатам своего расследования, оснвоанного на утечке данных из украинских правительственных документов, а также на интервью с чиновниками, которые занимаются закупками, детективами и торговцами оружием.