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В ОЭЗ «Технополис Москва» создан робот для дистанционного тушения пожаров на промышленных объектах

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» представлена новая версия роботизированного пожарного комплекса «Русак», предназначенного для замены человека при тушении пожаров в условиях повышенной опасности.

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