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Защитник «Ростова» Вахания о вызове в сборную России: «Вы серьезно? Думаю, меня обманывают»

Защитник «Ростова» Вахания о вызове в сборную России: «Вы серьезно? Думаю, меня обманывают»

«Я попал в сборную России? Вы серьезно? Впервые слышу об этом. Думаю, меня обманывают. Если так, то очень счастлив», — сказал защитник «Ростова».

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