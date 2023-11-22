Как мазок кисти на холсте: «Хаббл» получил изображение галактики NGC 2814

Галактика NGC 2814 / © ESA / Hubble & NASA, C. Kilpatrick Галактика NGC 2814, расположенная на расстоянии примерно 85 миллионов световых лет от Земли, выглядит довольно одиноко и напоминает яркий мазок краски на темном фоне.
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