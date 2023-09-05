БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ

"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ СТИХИЙНОЕ СОЗДАНИЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. ФОТО: FREE WIND 2014/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Устал народ ждать милости и защиты от власти на местах: на волне антимигрантского настроения тут и там возникают народные дружины для защиты русских от произвола приезжих.

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Комментарии
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Татьяна
Раньше, когда была в бюллетене графа против всех, я ей пользовалась, а теперь просто никуда не пойду, т.к. не вижу достойных кандидатов. Хотя это и неправильно, нужно кого-то выбирать....
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1 час.
Александр Силяков
Гнать, гнать чуждых инародцев
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1 час.
Boris Ex
А чего мы воем? Что нам не нравится? Это наши папы и  мамы берут взятки с приезжих, это они же выдают мигрантам российские паспорта, прописывают в квартиры по100 человек. Жрите теперь то, что натворили!
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36 мин.

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