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Полковник Бундесвера заявил, что многие немецкие военные испытывают симпатию к России

Полковник Бундесвера заявил, что многие немецкие военные испытывают симпатию к России

В немецком обществе возрождается «романтическая любовь» к России. Корни этого уходят в историю взаимоотношений двух стран, сказываясь на военнослужащих в современной Германии.

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