Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский, срок каденции которого закончился, является приоритетной военной целью для российской армии.
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