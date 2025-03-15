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Юрист Божор: ставить диагнозы в телемедицине незаконно

Юрист Божор: ставить диагнозы в телемедицине незаконно

Телемедицина вошла в российское правовое поле с 2018 года, однако ее регулирование было неоднозначно воспринято со стороны рынка: с одной стороны, были легализованы дистанционные медицинские консультации, с другой – установлены жесткие требования к их проведению, рассказал "Газете.

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