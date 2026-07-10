Из-за нехватки топлива сотрудников переводят на удаленку

Режим экономии: Новосибирская область переводит сотрудников на «удалёнку» из-за нехватки топлива. Правительство Новосибирской области ввело режим повышенной готовности и рекомендовало всем организациям, кроме обеспечивающих жизнедеятельность населения, перевести сотрудников на дистанционную работу.
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