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Аргументы недели

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Из-за нехватки топлива сотрудников переводят на удаленку

Из-за нехватки топлива сотрудников переводят на удаленку

Режим экономии: Новосибирская область переводит сотрудников на «удалёнку» из-за нехватки топлива. Правительство Новосибирской области ввело режим повышенной готовности и рекомендовало всем организациям, кроме обеспечивающих жизнедеятельность населения, перевести сотрудников на дистанционную работу.

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