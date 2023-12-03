Минобороны и поисковики вернули имена еще четырем советским солдатам

Останки четырех советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных поисковиками на местах сражений, передали администрации Липецкой и Астраханской областей, а также делегации Республики Казахстан.
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