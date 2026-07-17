Обращение Трампа к нации свелось к обвинениям Китая во вмешательстве в выборы Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы.
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Обращение Трампа к нации свелось к обвинениям Китая во вмешательстве в выборы Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы.
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