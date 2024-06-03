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Китай

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Си Цзиньпин направил поздравительное письмо по случаю 30-летия со дня основания Инженерной академии Китая

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник призвал Инженерную академию Китая /ИАК/ выявлять свою роль в качестве стратегической научно-технической силы государства и вносить более значительный новый вклад в достижение высокого уровня научно-технической самодостаточности и самосовершенствования.

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