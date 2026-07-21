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Песков заверил, что склады Wildberries не используют для поставок ВС России

Песков заверил, что склады Wildberries не используют для поставок ВС России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что складские помещения маркетплейса Wildberries якобы могут использоваться для нужд Министерства обороны или поставок товаров для российской армии.

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