Крымские врачи призвали к вакцинации от гриппа

Уже в ближайшее время в Крыму стартует вакцинация от гриппа. Об этом заявила телеканалу «Миллет» главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Ольга Барило.