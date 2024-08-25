Крымские врачи призвали к вакцинации от гриппа

Уже в ближайшее время в Крыму стартует вакцинация от гриппа. Об этом заявила телеканалу «Миллет» главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Ольга Барило.
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