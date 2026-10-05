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Спорт Уик-Энд

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Семак оценил шансы на возвращение Нино в основу «Зенита»

Семак оценил шансы на возвращение Нино в основу «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал конкуренцию в линии обороны питерского клуба. Накануне в товарищеском матче с БАТЭ (1:0) 90 минут на поле отыграл Нино.

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