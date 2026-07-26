Павший дух Красноуфимск Романов Валерий Леонидович Тело. Тело — мой друг, который борется за жизнь. Чтоб Я здесь жил.
Тело.
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Павший дух Красноуфимск Романов Валерий Леонидович Тело. Тело — мой друг, который борется за жизнь. Чтоб Я здесь жил.
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