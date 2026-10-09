Медведев: на россиян в Европе «объявлена охота»

Дмитрий Медведев прокомментировал задержание основателя Рыбаря в Черногории и заявил, что в Европе на россиян объявлена охота.
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