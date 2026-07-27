Для более чем трети россиян рабочий стресс стал неотъемлемой частью жизни

Лишь каждый восьмой россиянин никогда не испытывал стресса, связанного с работой, 19% сталкиваются с ним редко и в исключительных ситуациях, 14% - несколько раз в месяц, а каждый шестой - несколько раз в неделю.
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