РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Человечество стройными рядами движется в интернет, когда наступит час «Х» и нас чипируют

Человечество стройными рядами движется в интернет, когда наступит час «Х» и нас чипируют

Вектор развития человечества кардинально поменялся, если в 20-м веке мы все неудержимо рвались в космос, а в США даже убедили всех землян, что они побывали на Луне, то теперь мы все глубже погружаемся в виртуальную реальность.

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