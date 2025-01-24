🤩 В январе в Ялте распускаются весенние цветы Совсем недавно в курортном городе цвели подснежники, а теперь — нарциссы, рассказала глава администрации Янина Павленко.
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🤩 В январе в Ялте распускаются весенние цветы Совсем недавно в курортном городе цвели подснежники, а теперь — нарциссы, рассказала глава администрации Янина Павленко.