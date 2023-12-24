В Красном Селе подожгли дом известного петербургского радиохирурга

Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В Красном Селе неизвестный совершил поджог загородного дома заведующего отделением радиотерапии Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени Сергея Березина — Павла Иванова.
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