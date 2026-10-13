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Ракова: первый этап «Московского чекапа» прошли более 260 тысяч молодых горожан

Ракова: первый этап «Московского чекапа» прошли более 260 тысяч молодых горожан

Более 260 тыс. жителей столицы в возрасте от 18 до 34 лет завершили первый дистанционный этап программы «Московский чекап».

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