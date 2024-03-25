Корабли Тихоокеанского флота провели противолодочное учение в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), среди которых корвет "Совершенный" и малые противолодочные корабли "Метель" и "Кореец", провели учения в Японском море, имитируя боевые действия против подводной лодки условного противника.
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