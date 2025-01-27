Сергей Собянин: Туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал о развитии туризма в столице. Он отметил, что одним из трендов является онлайн-планирование поездок, когда туристы предпочитают быстро находить и бронировать услуги.
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