Американский цифровой страховщик ERGO NEXT Insurance запустил инструмент на основе искусственного интеллекта, позволяющий владельцам малого бизнеса самостоятельно проводить осмотр коммерческой недвижимости при оформлении страхования.
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