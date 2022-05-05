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По запросу СБУ в Испании задержан украинский блогер и политик Анатолий Шарий

По запросу СБУ в Испании задержан украинский блогер и политик Анатолий Шарий

Известный украинский блогер, политик, общественный активист Анатолий Шарий задержан в Евросоюзе по запросу со стороны Службы безопасности Украины.

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