Перегрев организма. Названа опасность прохладительных алкогольных коктейлей в жару

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что употребление прохладительных алкогольных коктейлей, таких как мохито и джин-тоник, могут нарушить терморегуляцию и привести к перегреву организма, сообщает PRIMPRESS.