Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +14°, пасмурно• Севастополь: +15°, облачно• Ялта: +12°, дождь• Алушта: +12°, дождь• Евпатория: +15°, дождь• Саки: +13°, пасмурно• Бахчисарай: +13°, пасмурно• Джанкой: +12°, пасмурно• Судак: +12°, дождь• Феодосия: +13°, пасмурноЧитать подробнее>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии