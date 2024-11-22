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Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +14°, пасмурно• Севастополь: +15°, облачно• Ялта: +12°, дождь• Алушта: +12°, дождь• Евпатория: +15°, дождь• Саки: +13°, пасмурно• Бахчисарай: +13°, пасмурно• Джанкой: +12°, пасмурно• Судак: +12°, дождь• Феодосия: +13°, пасмурноЧитать подробнее>>> .

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